2024-02-22 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، بقيام حماية النائب باقر الساعدي باطلاق النار في الهواء بسبب عجلة قام سائقها بعبور القطع الخاص بموكب النائب قرب المربع الرئاسي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "شخصاً مدنياً غير مسلح حاول ان يجتاز موكب النائب باقر الساعدي، الامر الذي دفع حماة النائب الى اطلاق النار في الهواء مما اضطر ان يدخل للمربع الرئاسي بالقرب من منزل رئيس تحالف قوى الدولة الوطني عمار الحكيم".

واضاف، أنه "تم توقيف الشخص واطلاق سراحه لكونه غير متقصد ضمن منطقة الجادرية".

وفي ذات الشأن، أوضحت مصادر أمنية قريبة من موقع الحادث لـ "بغداد اليوم"، أنه "بالساعة 1220 من يوم 2024/2/22 اطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية بالتحديد منطقة الجادرية ساحة الحسنين حيث قامو حماية النائب باقر الساعدي باطلاق النار في الهواء بسبب عجلة نوع لكزز بيضاء قام سائقها بعبور القطع الخاص بموكب النائب مما دفع حماية النائب لأطلاق النار فوق العجلة".

واشارت الى أنه "بعد دخول العجلة الى المربع الرئاسي قامو الحماية بملاحقتها واطلاق النار في مدخل المربع ادى على اثره حصول مشاجرة بين حماية المربع وحماية النائب وانتهى وتم ادخال الطرفين الى داخل المربع الرئسي لغرض الصلح والتراضي".

وتابعت، أنه "مع العرض تعذر علينا معرفة سائق العجلة وباقي تفاصيلها وذلك لصعوبة الدخول الى المنطقة الرئاسية".



