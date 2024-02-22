2024-02-22 14:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





استجاب رئيس مجلس الوزراء الى دعوة رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد بارسال النفط الابيض الى اقليم كردستان وتوزيعها على العوائل المتعففة".

واكدت عبد الواحد في تغريدة لها ، شكراً لدولة رئيس مجلس الوزراء لاستجابته بإرسال كمية من النفط الأبيض إلى الإقليم وتوزيعه على العوائل المتعففة".

واوضحت " وصلت الوجبة الأولى إلى محافظة السليمانية وتم توزيعها على المواطنين في المدن والأقضية والنواحي، وننتظر الوجبة الثانية كي تصل إلى أهلنا في أربيل ودهوك.

وكانت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية اجتمعت في وقت سابق برئيس محلس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حلول لمشاكل الناس وخدمة المواطن، وليس اجتماعات للمناصب والوزارة والمكاسب الشخصية.