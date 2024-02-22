بلدية كربلاء المقدسة: خطة الزيارة الشعبانية دخلت حيز التنفيذ

2024-02-22 14:54:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيمي

أعلنت بلدية كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، أن خطة الزيارة الشعبانية دخلت حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى مشاركة 2000 عامل نظافة ضمن الخطة.

وقال مدير البلدية، حسن الشريفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرته باشرت منذ مطلع شهر شعبان تنفيذ خطتها الخدمية لاستقبال زوار الإمام الحسين( ع ) في ذكرى زيارة النصف من شعبان والذين بدؤوا يتوافدون إلى المدينة المقدسة وتتزايد أعدادهم يوماً بعد آخر .

وأضاف الشريفي، أن "خطة الزيارة الشعبانية مستمرة حتى تصل إلى ذروتها ومراحلها النهائية في يوم النصف من شعبان واليوم الذي يليه"، مؤكداً " أن اليوم الخميس، شهد إنذاراً مشدداً للملاكات الخدمية للقيام بواجباتها الموكلة إليها".

وأشار إلى، أن "الخطة ستنطلق فعلياً مساءً، عبر تشغيل 500 عامل إضافي، ليكون العدد الكلي للعاملين ما يقارب 2000 عامل نظافة يعملون في قطاعات البلدية الثمانية، فضلاً عن عمل الورشة المركزية والآليات وشعبة الحدائق، إضافة إلى أعمال شعبة البيئة ومواقع الطمر الصحي التي تمت تهيئتها".

وتابع، أن "إنتاج معمل أكياس النفايات أنتج لغاية اليوم، ما يقارب ثلاثة أطنان ونصف الطن من أكياس النفايات، ستوزع بين المواكب والهيئات الخدمية".