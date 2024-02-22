2024-02-22 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية والمعالجات التي قامت بها.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، هو الطلب المحلي المتزايد بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية تحديداً لاتجاه ذائقة المواطن العراقي باتجاهها بعيداً عن اللحوم المستوردة والتي هي متوافرة في الأسواق بأسعار معتدلة تتراوح بين 9 آلاف دينار للحوم الأغنام و6 آلاف دينار للحوم الأبقار".

وأضاف الخزاعي، أن "من الأسباب الأخرى انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الأخضر في هذه المناطق بفعل أمطار الخير التي هطلت في أيام الشتاء الحالي والذي يوفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم".

وتابع: "فضلاً عن نفوق آلاف رؤوس حيوانات الجاموس في مناطق الأهوار نتيجة لجفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي"،

ولفت إلى أن "معالجات وزارة الزراعة تمثلت بتعليق إجازات الاستيراد وتسهيل إجراءات استيراد اللحوم الحمراء من مختلف المناشئ الرصينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط الصحية، إضافة إلى السماح باستيراد الأبقار والأغنام الحية لأغراض التربية والذبح وهذا يحدث لأول مرة لمعالجة حاجة السوق للحوم الحمراء".

وأردف بالقول: "فضلاً عن دعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين في هذا المجال، وتسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات"

وأشار إلى أنه "من المتوقّع أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً تدريجياً في أسعارها نهاية الشهر الثالث مع بدء عودة المربين إلى مناطقهم الأصلية والتوجّه نحو بيع مواشيهم بعد انتهاء مدّة تسمينها وأيضاً تحقق الآثار التي ذكرت في ما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية والذبح ما سينعش الأسواق ويحقق وفرة في اللحوم المختلفة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين".