مسرور بارزاني: على بغداد تعويض ضحايا النظام البائد والإسراع بإجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة

2024-02-22 14:54:11 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، على ضرورة أن تؤدي الحكومة الاتحادية مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في تعويض ضحايا النظام البائد في حلبجة وبقية مناطق كوردستان، منتقداً في الوقت ذاته تأخير إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، بالقول إن "ربط هذا الأمر بتحويل مناطق أخرى إلى محافظات يمثل ذريعة غير مبررة وظلماً لأهالي حلبجة وتقليلاً من شأن تضحياتهم"