المركزي العراقي يبيع أكثر من 188 مليون دولار في مزاد اليوم

2024-02-22 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مقارنة بيوم أمس الأربعاء، لتصل إلى 188 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي217 مليونا و 488 الفا و77 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي .

وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 188 مليونا 658 الفا 77 دولارا، مرتفعة بنسبة 85%، عن المبيعات النقدية البالغة 28 مليونا و830 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 41 شركة.