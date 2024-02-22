2024-02-22 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عن تحرير بلدة بوبيدا على محور دونيتسك، وتدمير عدد من أسلحة الجيش الأوكراني، بينها أجزاء من منظومة “باتريوت” الأمريكية للصواريخ المضادة للطائرات. وقالت الدفاع الروسية في تقريرهات اليومي إن وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” حررت بلدة بوبيدا الواقعة قرب مدينة ماريينكا التي تم تحريرها في ديسمبر الماضي، كما […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك أولاً على ايرث نيوز.