2024-02-22 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلقت شركة “ستاربكس” مشروب قهوة بنكهة لحم الخنزير في عرض مفاجئ لزبائنها في الصين بمناسبة العام القمري الجديد. وسيكون المنتج الجديد، الذي يطلق عليه “Nian Feng Savory Latte” (لاتيه لذيذة سنة وفيرة)، متوفرا في عام التنين الصيني فقط، الذي بدأ في 10 فبراير. وكشف وصف المنتج على تطبيق توصيل “ستاربكس” الصين، أن المشروب […]

ظهرت المقالة “ستاربكس” “تفاجئ” الصينيين بـ”قهوة بنكهة لحم الخنزير” أولاً على ايرث نيوز.