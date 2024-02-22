2024-02-22 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، من الحكومة ومجلس النواب بالاسراع بإصدار التشريعات لتحقيق العدالة داخل المجتمع العراقي. وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بمناسبة يوم العدالة العالمي فأن الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ قد أشار بعدة مواد دستورية […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي يطالب بإصدار التشريعات لتحقيق العدالة بين أبناء المجتمع أولاً على ايرث نيوز.