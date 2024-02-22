2024-02-22 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اوضح نائب الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق تحسين كهية اليوم الخميس، معوقات تشكيل حكومة كركوك المحلية. وذكر كهية لوكالة ايرث نيوز، انه “لغاية الان لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك نظرا لصعوبة تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة باعتبار ان القائمة الكردية بكلا الحزبين تمتلك ٨ مقاعد […]

ظهرت المقالة الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يوضح معوقات تشكيل حكومة كركوك المحلية: قد يتم حلها أولاً على ايرث نيوز.