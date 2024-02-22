2024-02-22 15:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بملفات المياه. وقال مكتب المندلاوي في بيان ورد لايرث نيوز إن “رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التقى نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي ، وذلك على […]

ظهرت المقالة العراق وتركيا يتفقان على تفعيل عمل اللجان المشتركة المعنية بملفات المياه أولاً على ايرث نيوز.