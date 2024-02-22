حكومة اقليم كوردستان: سنعبر عن موقفنا إزاء قرارات المحكمة الاتحادية حال وصولها رسميا

2024-02-22 15:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، إن حكومته ستعبر عن موقفها إزاء قرارات المحكمة الاتحادية حال تلقيها رسميا لتلك القرارات.

وقال مسرور بارزاني في تصريح للصحفيين في حلبجة، إن في حال تلقينا قرارات المحكمة الاتحادية بشكل رسمي، فسنقوم بالتعبير عن موقفنا ازائها"، مستدركا القول: لكن مما لا شك فيه ان اي شي بالضد من الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وخلافا لها، فسنعلن موقفنا بشكل واضح تجاهها".

وأضاف "اتفقنا على أنه كان يجب إجراء الانتخابات في موعدها، لكن تم تأجيلها لمدة عامين لأسباب سياسية"، مؤكدا أنه طمن الأفضل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".