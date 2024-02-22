وزير التعليم: حصول الاعتمادية الدولية رأس مال لبناء وقيادة البلد

2024-02-22 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد سليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن حصول الاعتمادية الدولية يعد رأس مال لبناء وقيادة البلد.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نيل المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق، الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME)، هو انتصار مهم ويحصل لأول مرة في العراق"، مبيناً أن "كليات الطب معتمدة الآن من قبل الاعتماد الدولي العالمي الرقمي الذي سوف يعتمده مجلس الاعتماد العراقي".

وأضاف أن "كل كلية طب سوف يعتمدها مجلس الاعتماد العراقي سوف تكون معتمدة من قبل الرقمي"، مشيراً الى أن "هذه الإنجازات هي رأس مال أي مستثمر يريد البناء وقيادة البلد للتنمية".

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، أمس الأربعاء، حصول العراق على الاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFME.

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