العثور على جثة امرأة بجوارها طفلة رضيعة جنوبي العراق

2024-02-22 15:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بالعثور على جثة امرأة مقتولة رمياً بالرصاص وإلى جانبها طفلة رضيعة غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة امرأة في العشرينيات من عمرها مقتولة برصاصتين في الرأس، في منطقة نائية غربي مدينة الناصرية، وإلى جانب الجثة طفلة رضيعة".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما أرسلت الرضيعة إلى الجهات المختصة لغرض تبينها وعلاجها، وفتحت تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".