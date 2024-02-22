محكمة برشلونة تقضي بسجن ومراقبة الفيش بعد الافراج نحو 10 سنوات

2024-02-22 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قضت محكمة برشلونة الإسبانية، اليوم الخميس، بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم داني الفيس لمدة 4 سنوات ونصف، فيما شمل الحكم أيضا وضع ألفيس تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه.

ونال ألفيس لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق هذه العقوبة بسبب محاولته التحرش بفتاة في ملهى ليلي في ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ووقف داني الفيس أمام المحكمة اليوم للاستماع للقرار بعد محاكمة امتدت خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط الماضي.

وكانت النيابة طلبت في نهاية المحاكمة بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم لمدة 9 سنوات بينما طلب محامو الضحية حبس اللاعب 12 عاما، علما بأن الطرفين يمكنهما الاستئناف على القرار.