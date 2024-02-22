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محكمة برشلونة تقضي بسجن ومراقبة الفيش بعد الافراج نحو 10 سنوات

محكمة برشلونة تقضي بسجن ومراقبة الفيش بعد الافراج نحو 10 سنوات
محكمة برشلونة تقضي بسجن ومراقبة الفيش بعد الافراج نحو 10 سنوات
2024-02-22 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قضت محكمة برشلونة الإسبانية، اليوم الخميس، بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم داني الفيس لمدة 4 سنوات ونصف، فيما شمل الحكم أيضا وضع ألفيس تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد الإفراج عنه.

ونال ألفيس لاعب برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق هذه العقوبة بسبب محاولته التحرش بفتاة في ملهى ليلي في ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ووقف داني الفيس أمام المحكمة اليوم للاستماع للقرار بعد محاكمة امتدت خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير/شباط الماضي.

وكانت النيابة طلبت في نهاية المحاكمة بحبس اللاعب البرازيلي المخضرم لمدة 9 سنوات بينما طلب محامو الضحية حبس اللاعب 12 عاما، علما بأن الطرفين يمكنهما الاستئناف على القرار.

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