2024-02-22 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، بإرسال النفط الأبيض الى إقليم كردستان وتوزيعه على العوائل المتعففة.

وقالت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تدوينة على موقع "اكس" تابعتها "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء، استجاب الى دعوتنا بإرسال النفط الأبيض الى إقليم كردستان وتوزيعها على العوائل المتعففة".

وأضافت عبد الواحد، "وصلت الوجبة الأولى إلى محافظة السليمانية وتم توزيعها على المواطنين في المدن والأقضية والنواحي"، لافتة الى اننا "ننتظر الوجبة الثانية كي تصل إلى أهلنا في أربيل ودهوك".

وكانت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، اجتمعت في وقت سابق برئيس محلس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حلول لمشاكل الناس وخدمة المواطن.