المالية النيابية: لا يمكن إطلاق الأموال لمشاريع 2024 إلا بعد تصويت البرلمان على جداول الموازنة

2024-02-22 15:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عدم إمكانية صرف الأموال للمشاريع الجديدة ضمن سنة 2024 الا بعد تصويت البرلمان على جداول موازنة العام الحالي.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "موازنة سنة 2023 مستمرة في الصرف، اما موازنة سنة 2024 فتحتاج الى جداول يتم التصويت عليها في مجلس النواب".

وأضاف ان "المشاريع الجديدة ضمن موازنة سنة 2024 لا يمكن الصرف لها حالياً، فهي تحتاج تصويت البرلمان على جداول موازنة 2024 وهذه الجداول لم نطلع عليها حتى الان ولم تصل الينا ونأمل وصولها في القريب العاجل".

يشار الى أن مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي على موازنة ثلاثية لسنوات (2023، 2024، 2025).