2024-02-22 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحاول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تسريع المفاوضات الخاصة بإتمام صفقة التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن "بيريز بصدد كسر قانون النادي الملكي لإتمام الصفقة عبر منح مبابي 80% من حقوق الصورة".

وأضافت أنه "منذ عهد الجلاكتيكوس في ريال مدريد يحتفظ النادي الإسباني باستغلال 50% من حقوق الصورة الخاصة بنجومه".

وأوضحت أن "هذا التنازل التاريخي سيعفي ريال مدريد من دفع راتب سنوي ضخم يقارب ما يتقاضاه النجم الفرنسي في التعاقد الحالي مع باريس الذي وقعه في 2022".

ولفتت إلى أن كيليان مبابي (25 عاما) يحتفظ باستغلال 100% من حقوق الصورة في عقده الحالي مع النادي الباريسي.

وختمت بأن مبابي لطالما دخل في صراعات مع اتحاد الكرة الفرنسي بسبب بند حقوق الصورة لاعتراضه على المشاركة في الترويج لشركات مراهنات أو الوجبات السريعة.

المصدر: صحيفة "آس"



