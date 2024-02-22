السوداني يوجه بمتابعة مشكلات أندية كردستان

2024-02-22 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، بمتابعة مشكلات أندية إقليم كردستان.

وقال مكتب خالد عبد الواحد كبيان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "كبيان، اجتمع بممثلي أندية إقليم كردستان صباح اليوم الخميس في مكتبه لبحث الحلول للمشاكل التي تواجه تلك الأندية في ممارسة أنشطتها بتخويل من رئيس الوزراء".

وأضاف البيان، أن "كبيان استمع لشرح مفصل من ممثلي الأندية للمشكلات والمعرقلات التي تواجههم وهم كل من ممثلي أندية أربيل وزاخو ودهوك ونوروز الذين ينشطون في الدوري العراقي للمحترفين بهدف بحث معرقلاتهم الإدارية والمالية وحل ما يمكن حله لتسهيل مهام هذه الأندية كونها جزء مهم من المنظومة الرياضية في البلاد ".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، سبق وأن وجه بتخصيص مبلغ 4 مليارات دينار عراقي للمشاركة في دوري المحترفين "دوري نجوم العراق".







