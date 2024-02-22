وزير التجارة: حراك لزيادة حجم التبادل التجاري مع سوريا

2024-02-22 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن مخرجات الدورة 12 للجنة العراقية-السورية، وفيما أشار إلى تشكيل لجان فنية بين العراق وسوريا تختص بثلاثة مجالات، أكد وجود حراك لزيادة حجم التبادل التجاري.

وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة العراقية-السورية عقدت على مدار اليومين الماضيين الدورة 12 في بغداد للتأكيد على خلق علاقات متوازية أساسها التنمية المستدامة والمصالح المشتركة".

وأوضح، أن "اللجنة خرجت بمذكرات تخص الإعمار والإسكان وكذلك الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن مذكرات تفاهم في ما يخص التقييس والسيطرة النوعية وشهادات المطابقة".

وأشار، إلى "تشكيل لجان فنية بمجال الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى التجارة الخارجية"، لافتاً إلى "وضع خطط وتفاهمات لتحقيق الطموح بشأن التبادل التجاري بين العراق وسوريا، كما كان في السابق وبمستوى يليق بالبلدين".

واستطرد، أن "السوق العراقية تفضل البضاعة والصناعة السورية حيث كان لها ثقل كبير آنذاك في السوق العراقية"، منوهاً بأن "العمل جارٍ لتذليل المعوقات والعقبات أمام زيادة التبادل التجاري بين البلدين".