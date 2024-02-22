العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا خلال 2023

2024-02-22 15:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مجلس ادارة جمعية مصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة البحر المتوسط، يوم الخميس، أن العراق ثاني أكبر مستورد للحمضيات من تركيا خلال العام الماضي 2023 .

وقال المجلس في احصائية له، إن قيمة صادرات تركيا بلغت من منتجات الحمضيات العام المنصرم 2023، مليارا و112 مليون دولار، وبلغ حجم الصادرات من منتجات الحمضيات العام الفائت من حيث الكم مليونا و950 ألف طن.

وأضاف المجلس أن "روسيا جاءت في صدارة الدول المستوردة بواقع 428 مليون دولار، تلاها العراق بـ 181.5 مليون دولار، ثم أوكرانيا ثالثا بـ 101 مليون دولار".