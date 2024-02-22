2024-02-22 16:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت حكومة بريطانيا اليوم الخميس، أنها ستنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة بسبب المحاولات الفاشلة لتحديث الاتفاقية بما يتماشى مع سياسات تحقيق الحياد الكربوني. وجاء في بيان صادر عن الحكومة: “أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس 22 فبراير) أن المملكة المتحدة ستنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة بعد فشل الجهود المبذولة لجعلها تتماشى مع الصفر الصافي”. […]

ظهرت المقالة بريطانيا تعلن عن انسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة أولاً على ايرث نيوز.