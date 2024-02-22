وزير التعليم: الاعتمادية الدولية الممنوحة للعراق الطبي تحمل دلالة واضحة على رصانة البرامج الدراسية

2024-02-22 16:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن الاعتمادية الدولية الممنوحة للعراق في مجال التعليم الطبي تحمل دلالة واضحة على رصانة البرامج الدراسية وعالمية المعايير المعتمدة في بيئة الجامعات العراقية. وذكر العبودي في كلمة له خلال ملتقى الطموح والابداع الخاص بمرشحي الابتعاث إن “هذا المنجز التاريخي النوعي والرائد في تاريخ […]

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