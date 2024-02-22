2024-02-22 16:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا، الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت في ظل تراجع الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن. وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.38 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا […]

ظهرت المقالة النفط يصعد بدعم من ضعف الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن أولاً على ايرث نيوز.