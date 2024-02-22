النزاهة تضبط 9 متهمين بالإضرار بالمال العام والتجاوز على العقارات في نينوى

2024-02-22 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط 9 متهمين في نينوى بالإضرار بالمال العام والتجاوز على العقارات.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقاً مُؤلفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط خمسة مُوظَّفين في قطاع الربيع البلديّ وقطاع المدن الصناعيَّة ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحق المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة وبلديَّـة الموصل".وأضاف، أنه "تم خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، ضبط 4 مُتجاوزين على تلك العقارات، مُبيّناً قيام المُتجاوزين بفتح ساحاتٍ لوقوف ومبيت السيَّارات وگراجات غسل وتشحيم السيَّارات، دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ أو مُتابعةٍ من قبل مسؤولي التجاوزات في البلديَّـة وبدون تنظيم عقود إيجار".وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهين الــ (9) أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".