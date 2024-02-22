كهرباء كربلاء المقدسة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2024-02-22 16:42:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي

أعلنت مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وقال مدير الفرع ياسر القريشي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الهندسية والفنية والفرق الساندة ومن خلال تراكم تعاملها مع الزيارات المليونية قد اكتسبت الخبرة والمهارة اللازمة بسرعة الوصول للأعطال ومعالجتها".

وأضاف، أن "غرفة عمليات قد تشكلت برئاسته وبإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سرمد علي جابر، قبل وأثناء وبعد الزيارة بالعمل وإدارة الفعاليات إذ قسمت المحافظة إلى ثمانية محاور رئيسة هي محور كربلاء المقدسة -بغداد، ومحور الهندية، فضلاً عن محور الجدول الغربي، ومحور السدة -كربلاء المقدسة، ومحور كربلاء المقدسة -النجف، بالإضافة الى محور مركز المدينة ومحور عين التمر ومحور الاسناد".

وأكد، أنه "تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطني في مقر الوزارة لزيادة الحصة المقررة لمحافظة كربلاء المقدسة لا سيما المناطق القريبة من كثافة تواجد الزائرين، فضلاً عن صيانة وتأهيل جميع مغذيات الإنارة في مركز المدينة والمحاور المذكورة آنفاً"، لافتاً الى أن "تنسيقاً قد تم مع الحكومة المحلية والعتبات المقدسة وجميع الدوائر الخدمية في المحافظة لغرض التعاون المشترك لإنجاح الزيارة المباركة وتقديم أقصى درجات الخدمة للزوار".