العراق يفوز على أوزبكستان في منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم ببغداد

2024-02-22 16:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن منتخب العراق للرجال، اليوم الخميس، من الفوز على أوزبكستان بنتيجة (6 - 0) ضمن منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم المقامة بالعاصمة بغداد.وقال بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، تواصلت منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم، على أديم ملعب الشعب الدولي بمشاركة 22 دولة إلى جانب العراق، إذ تنافست المنتخبات في المسابقات الفرقية لفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب".وأضاف البيان، أن "اليوم الثاني من المنافسات شهد تحقيق منتخب العراق للرجال الفوز على منتخب أوزبكستان بنتيجة (6 - 0) وسط أجواء تنافسية مميزة".وأكد لاعب المنتخب الوطني العراقي حسين خلف- بحسب البيان- أن "عامل الأرض والاهتمام الكبير الذي لمسناه من القائمين على الرياضة العراقية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية قد أعطانا الحافز والدافع لتقديم كل ما لدينا وهو ما تمخض عن تحقيق فوز ساحق على منتخب أوزبكستان بمنافسات الفرقي وبنتيجة 6 - 0، وهو ما أهّلنا للأدوار النهائية من البطولة، وعازمون على المواصلة بذات الهمة لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة".