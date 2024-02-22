2024-02-22 17:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، المباشرة بجباية رسوم المعاملات والغرامات الكترونيا بشكل "تجريبي".

وقال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في مديرية المرور العامة اللواء عادل الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر مديرية المرور باشرت بتجربة جباية رسوم المعاملات والغرامات الكترونيا"، معتبرا أن "هذا يساعد المرور العامة والمواطنين من ناحية تبسيط الإجراءات ورفع العبء عن كاهل المواطن وتخصيص نظام محاسبي دقيق ومكافحة الفساد الإداري".

وأشار إلى "تشكيل لجان متابعة في جميع المحافظات تتكون من 5 ضباط في المحافظة و9 ضباط في بغداد للمتابعة الميدانية".

وطالب الاعرجي المواطنين بالتعامل مع الدفع الإلكتروني والدخول على منصة "اور" والتسجيل بمنصة "غرامة" من اجل المباشرة بإطلاق نظام الغرامة الإلكترونية"، موضحاً ان "عدد المسجلين في منصة غرامة ضمن بوابة (اور) الإلكترونية بلغ 150 الف مشترك وعلى المواطنين الدخول على المنصة والتسجيل بها".

وبشأن الغرامات المرورية في النظام الالكتروني، قال الاعرجي، إن "القرارات السابقة نفسها ستطبق الكترونياً وأنها تحولت من المشاهدة بالعين من قبل رجل المرور إلى الكاميرا الإلكترونية"، مبيناً ان "الكاميرا توثق الغرامة وصورة الشخص والسيارة الموجودة، وتؤكد المخالفة المرورية، وان هذا النظام موجود في دول العالم والشرق الأوسط".

واشار الى ان "الغرامات الإلكترونية عبر الكاميرات نفس السابقة وتشمل حزام الأمان والهاتف النقال أثناء القيادة، وسيتم تفعيلها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة".

وأعلنت مديرية المرور العامة، منتصف شهر شباط الجاري، بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في استيفاء رسوم المعاملات في دوائرها كافة، وذلك عن طريق بطاقة "الماستر كارد" فقط.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه لغرض تبسيط الإجراءات والعمل على خطوات حقيقية تتعلق بالأتمتة، وبناءً على تأكيدات رئيس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة مدير المرور العام، فقد تقرر تحويل جميع التعاملات المالية إلكترونيا من خلال نظام (POS) في دوائر المرور في بغداد وجميع المحافظات كافة، بدلاً من النقدي، ما سيساهم في دعم عمل الحكومة والنظام المصرفي العراقي.

ودعا القيسي، المواطنين الى إصدار بطاقة الماستر كارد، وأن تحتوي على رصيد مالي لغرض استقطاع الرسوم المطلوبة لأي معاملة وبدون أي عمولة.

هذا وبدأت اعتبارا من اليوم، مديريات المرور بتسلم الرسوم عن طريق الماستر كارد "فقط"، حيث تم إيقاف العمل بالدفع المالي المباشر.