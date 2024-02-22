ضبط 9 متهمين بالاضرار بالمال العام والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى

2024-02-22 17:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (22 شباط 2024) عن ضبط 9 متهمين، بينهم مسؤولون في بلديَّة الموصل؛ لتعاونهم مع المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في مُحافظة نينوى.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، انَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط خمسة مُوظَّفين في قطاع الربيع البلديّ وقطاع المدن الصناعيَّة ومسؤولي التجاوزات في القطاعين؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ تابعةٍ لوزارة الماليَّـة وبلديَّـة الموصل".

وأضاف إنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط أربعة مُتجاوزين على تلك العقارات، مُبيّناً قيام المُتجاوزين بفتح ساحاتٍ؛ لوقوف ومبيت السيَّارات ومرآب غسل وتشحيم السيَّارات، دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ أو مُتابعةٍ من قبل مسؤولي التجاوزات في البلديَّـة وبدون تنظيم عقود إيجار".

وتابع البيان إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المتهمين الــ (9) أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".