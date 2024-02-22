موقف جديد من الصدر بشأن أيسر الخفاجي الذي اغتيل في بابل

2024-02-22 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس (22 شباط 2024) متابعته المباشرة لقضية اغتيال الناشط في محافظة بابل (أيسر الخفاجي) إثر هجوم مسلح قبل أيام.

وأفاد بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الصدر "أتصل شخصياً بوالدة (الخفاجي)، وقدّم تعازيه ومواساته داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلهم عائلة الشهيد الصبر والسلوان".

وأكد الصدر بحسب البيان "متابعته المباشرة لملف القضية مع الجهات القضائية والقانونية حتى يتمّ الوصول الى الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

وكان الناشط المدني أيسر الخفاجي قد تعرض للاختطاف الأحد الماضي وعثر على جثته في اليوم التالي (الإثنين) على الطريق السريع الدولي المحاذي لمحافظة بابل.

وأعلنت وزارة الداخلية، الاثنين الماضي، التوصل الى خيوط مهمة بشأن مقتل الخفاجي" مبينة ان "مجموعة من الخارجين عن القانون أقدمت على دهس (الخفاجي) أمام منزله في قضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة والعثور على جثة الناشط المدني ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة".

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