الأمم المتحدة: الحرب الروسية الاوكرانية تسببت بخسائر بشرية مروعة

2024-02-22 17:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الامم المتحدة الخميس ان الحرب الروسية الاوكرانية تسببت بخسائر بشرية مروّعة وبمعاناة كبيرة لملايين المدنيين. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تصريحات صحفية ان تأثير الأضرار الناجمة عن الحرب سيتواصل على مدى أجيال، مجددا دعوته لموسكو الى وقف الحرب فورا. تورك أن الخسائر البشرية للحرب الروسية الاوكرانية مروّعة، إذ أدت إلى معاناة هائلة بالنسبة لملايين المدنيين، داعيا إلى تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تخللت النزاع وشدد على ضرورة تعويض ضحاياه. واوضح ان الحرب الروسية الاوكرانية تتسبب في انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وتقضي على الأرواح وسبل العيش، لافتا إلى أن