2024-02-22 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، أن الظروف والتطورات بالغة الدقة والخطورة التي تشهدها المنطقة تستدعي مزيداً من التكاتف والتعاون الإقليمي لإرساء الأمن والاستقرار في قارة آسيا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب بالنيابة والوفد النيابي المرافق له، بحث مع (صاحبة غافاروفا)، رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني، سبل تعزيز التعاون بين البرلمانات والحكومات والشعوب الآسيوية".وأكد المندلاوي خلال اللقاء الذي جرى على هامش المشاركة في الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، أن "الظروف والتطورات بالغة الدقة والخطورة التي تشهدها المنطقة تستدعي مزيداً من التكاتف والتعاون الإقليمي لإرساء الأمن والاستقرار في قارة آسيا، وتتطلب الكثير من الجهود لإزالة العقبات التي تحول دون تلبية احتياجات شعوب القارة".وتابع البيان، أن "رئيس الوفد العراقي النيابي هنأ أذربيجان لرئاستها الجمعية البرلمانية الآسيوية، واتفق مع غافاروفا على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل لجان الصداقة بين البلدين وافتتاح مراكز ثقافية في بغداد وبعض المحافظات والتأكيد على ضرورة التعاون في عدد من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة وتسهيل إجراءات منح الفيزا بين الجانبين".وختم البيان، أن "المندلاوي تلقى دعوة لحضور اجتماعات الشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز".