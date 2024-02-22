الداخلية تكشف مضامين خطتها لاستكمال تسلم الملف الأمني بالمحافظات

2024-02-22 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - فليح العبيديأكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عزمها استكمال تسلم الملف الأمني ليصل إلى 11 محافظة خلال العام الحالي، فيما كشفت عن خطتها لتحقيق هذا الهدف.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استلام الملف الأمني للمحافظات عملت عليه وزارة الداخلية بشكل جاد وارتكز على عملية تقييم واسعة وإعادة مأسسة لكل تشكيلات الوزارة، وقد نجحت في الفترة الماضية في استلام الملف الأمني بــ 6 محافظات، وخلال هذا العام سنستمر بتسلم الملف الأمني في المحافظات وصولاً إلى 11 محافظة".وأضاف، أن "قيادة عمليات سامراء أصبحت الآن بعهدة وزارة الداخلية بشكلٍ كامل وستكون المرحلة المقبلة في صلاح الدين ومركز المدينة ونينوى والأنبار، حيث ستسلم المراكز المهمة إلى وزارة الداخلية مع بقاء قيادة العمليات خارج مراكز المدن".وتابع، أن "جاهزية الوزارة باستلام الملف الامني اكتملت بنسب عالية جدا نتيجة الدعم الحكومي، حيث جرت هنالك عملية بناء واسعة شملت جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدءا من الحدود العراقية وقيادة قوات الحدود إلى وكالة الاستخبارات وجرى أيضا تشكيل خلايا استخباراتية في كل محافظة استعدادا لهذا الاستحقاق".وتابع، أن "نسبة جاهزية قوات الشرطة تصاعدت إلى مستويات كبيرة جدا، والآن باتت على أهبة الاستعداد لتسلم الملف الأمني في عموم مناطق البلاد".