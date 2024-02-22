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تراجع مع اغلاق البورصات.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

تراجع مع اغلاق البورصات.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
تراجع مع اغلاق البورصات.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-02-22 17:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مع إغلاق بورصات العملة مساء اليوم الخميس (22 شباط 2024). 

وكان سعر المائة دولار في تداول البورصة العراقية صباح اليوم عند 152300 دينار.

وهذه قائمة مسائية لسعر الصرف (بيع):

بغداد:    152,050 ديناراً 

أربيل:   151,750 دينار

البصرة:  152,300 دينار  

النجف:   152,150 ديناراً 

الموصل:  152,000 دينار 

كركوك:   151,900 دينار 

السليماني:  151,850 دينار


يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي 1320 ديناراً.

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