تراجع مع اغلاق البورصات.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

2024-02-22 17:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مع إغلاق بورصات العملة مساء اليوم الخميس (22 شباط 2024).

وكان سعر المائة دولار في تداول البورصة العراقية صباح اليوم عند 152300 دينار.

وهذه قائمة مسائية لسعر الصرف (بيع):

بغداد: 152,050 ديناراً

أربيل: 151,750 دينار

البصرة: 152,300 دينار

النجف: 152,150 ديناراً

الموصل: 152,000 دينار

كركوك: 151,900 دينار

السليماني: 151,850 دينار





يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي 1320 ديناراً.