تراجع مع اغلاق البورصات.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق
2024-02-22 17:42:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مع إغلاق بورصات العملة مساء اليوم الخميس (22 شباط 2024).
وكان سعر المائة دولار في تداول البورصة العراقية صباح اليوم عند 152300 دينار.
وهذه قائمة مسائية لسعر الصرف (بيع):
بغداد: 152,050 ديناراً
أربيل: 151,750 دينار
البصرة: 152,300 دينار
النجف: 152,150 ديناراً
الموصل: 152,000 دينار
كركوك: 151,900 دينار
السليماني: 151,850 دينار
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي 1320 ديناراً.