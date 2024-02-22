تخصيص 200 دونم في بسماية لتشييد مقار الاتحادات الرياضية

2024-02-22 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الخميس (22 شباط 2024) عن تخصيصَ قطعة أرض مساحتها 200 دونم في مجمع بسماية جنوب شرقي العاصمة بغداد للاتحادات الرياضية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للجنة الاولمبية تلقته "بغداد اليوم"، ان مفتن "ألتقى اليوم حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خليل ياسين، وهردة رؤف، وأثمر اللقاء عن موافقة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم في مدينة بسماية، توزع على الاتحادات الوطنية الرياضية كمقار رسمية لها، بعد أن افتقدت هذا الأمر منذ عقود سابقة".

وعد رئيس اللجنة الأولمبية التخصيص "بالمنجز وأنه يأتي في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات الوطنيّة الرياضية، الأولمبية وغير الأولمبية".

وأضاف "بكل تأكيد فان مستقبل الرياضة العراقية سيكون زاهياً، وسنعمل دائما على الارتقاء برياضتنا إلى أفضل حال".