الطلبة يدخل المربع الذهبي ويزيح الزوراء عن المركز الثالث في نجوم العراق

2024-02-22 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق الطلبة على أمانة بغداد 2-0 اليوم الخميس (22 شباط 2024) في إفتتاح الجولة الـ 16 من دوري نجوم العراق.

وسجل الهدف الأول للأنيق المحترف دينيس أنتوي د 63، وعززه وكاع رمضان من ضربة جزاء د 76.

وشهد اللقاء تعرض مدرب الطلبة أحمد صلاح لحالة إغماء نقل على إثرها الى المستشفى.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي للطلبة وأرتقى به الى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وأزاح بذلك فريق الزوراء (25 نقطة).



