يربط محافظتين.. بقاء جسر حيوي على نهر دجلة مغلقا الى آشعار آخر

2024-02-22 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عن صدور أوامر ببقاء جسر حيوي على نهر دجلة مغلقا الى اشعار آخر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" عقب تظاهرات سلمية واسعة لاهالي ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) لرفض إعادة فتح جسر الطارمية على نهر دجلة والذي منطقتهم بالضفة الاخرى في اشارة الى بساتين الطارمية قبل نحو شهر صدرت اوامر ببقاء الجسر مغلقا الى اشعار اخر".

واضاف، أن "لجنة امنية عليا تدرس وضع آلية لتطمين الاهالي من ناحية الهواجس الامنية خاصة وان بساتين الطارمية تشهد نشاطا بين فترة واخرى لخلايا داعش ما يشكل فتح الجسر مصدر خطر خاصة اثناء المناسبات الدينية الكبيرة".

من حانبه أوضح مدير ناحية جديدة الشط حيدر جواد أن "الجسر بالفعل لايزال مغلقًا حتى اللحظة والامر متعلق بامر اخر وهو توفير البنى الخدمية التي تربط الجسر بالشارع العام وابعاد مساره عن الاحياء السكنية لافتا الى ان الملف الان في ملعب حكومة ديالى المحلية من اجل المضي به".

واضاف، أنه "لايمكن فتح الجسر من دون الاستجابة لمطاليب الاهالي حول مساره الرئيس في ناحية جديدة الشط بالوقت الحالي".

وكان المئات من اهالي منطقة جديدة الشط قد رفضوا اعادة فتح جسر الطارمية الحيوي على نهر دجلة والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات لدواعي امنية.