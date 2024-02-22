العراق يتقدم 4 مراكز في مؤشر التقدم الاجتماعي على مستوى العالم

2024-02-22 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أرتفع العراق 4 مراكز في مؤشر التقدم الاجتماعي على مستوى دول العالم لعام 2023، ليكون الوحيد مع 31 دولة أخرى التي شهدت تقدمًا بالمؤشر بين 170 دولة.

وحصل العراق بحسب المؤشر لعام 2023 الذي تابعته "بغداد اليوم"، على نقاط 57.7 من 100، وجاء في المرتبة 113 من اصل 170 دولة، مرتفعا عن مرتبته السابقة في 2022 والتي بلغت 117 من اصل 170 دولة، وبعدد نقاط بلغ حينها 56.86 نقطة من 100، وهو ما يجعل العراق متقدما 4 مراتب من بين 32 دولة فقط حول العالم شهدت تقدما في مؤشر التقدم الاجتماعي.

وشهدت 61 دولة انخفاضًا كبيرًا في تقدمها الاجتماعي في عام 2023، وشهدت 77 دولة أخرى ركوداً، ولم تشهد سوى 32 دولة أي تقدم حقيقي.

ويمثل هذا التراجع أول ركود في التقدم الاجتماعي في العالم خلال العقد الماضي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض في مجالات الصحة والحقوق والصوت والمعلومات والاتصالات.



