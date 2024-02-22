2024-02-22 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مرور بغداد/ الرصافة، اليوم الخميس (22 شباط 2024) عن قطع مجسر حيوي في العاصمة بغداد لمدة 30 يوماً.

وذكر بيان لاعلام مرور الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع المجسر الرابط من صعدة الخط السريع محمد القاسم من جهة النواب وسيكون الطريق البديل مجسر الأمين بإتجاه الخط السريع من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير شارع القناة ولمدة 30 يوماً".

ودعا البيان "مستخدمين الطريق الى استخدام مجسر المعلمين او باتجاه المشتل والطرق البديلة الاخرى لتفادي الزخم المروري".