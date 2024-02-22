التواصل الإلكتروني الحكومي يعلن قرب انطلاق حملة بين أهلنا في ذي قار

2024-02-22 18:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، اليوم الخميس، إنشاء كروب واحد ذي قار وقرب انطلاق حملة بين أهلنا في المحافظة.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "زار وفد فريق التواصل الإلكتروني الحكومي برئاسة عمار منعم اليوم الخميس 22 من شباط 2024 محافظة ذي قار والتقى محافظها مرتضى الإبراهيمي".وأضاف، أن "منعم ..نقل تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء إلى الحكومة المحلية بالمحافظة، مؤكدا أن غرض الزيارة هو تعزيز تقديم الخدمات للمواطنين وفتح آفاق للتعاون المشترك لتذليل العقبات أمام المشاكل والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين".وأعلن رئيس فريق التواصل- بحسب البيان- "تشكيل كروب (واحد ذي قار) الذي سيعمل بالتوازي مع كروب واحد حكومة المركزي من أجل تلقي كل المناشدات التي ترد من المواطنين ووضع الحلول لها بأسرع وقت ممكن".وتابع الفريق، أنه "تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والمقترحات المستقبلية التي تساهم بالارتقاء بالواقع الخدمي للمحافظة خدمة لإبنائها، كما التقى الوفد مسؤولي الدوائر الخدمية كذلك ممثلي المناطق في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني"، منبها، بأنه "أشار منعم ..إلى أن تشكيل كروب (واحد ذي قار) ليس بديلا عن عمل الوزارات والجهات الحكومية بل هو مكمل لعملهم من خلال تقديم الإسناد والدعم وكشف عن قرب انطلاق (حملة بين أهلنا) الإنسانية في المحافظة والتي تقدم الخدمات في مجالات الحماية الاجتماعية والتربية والكهرباء والصحة والخدمات الأخرى".