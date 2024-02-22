2024-02-22 18:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوزعت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، (1,433) حصة من المساعدات الإغاثية للأسر النازحة في المثنى.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في إطار تنفيذ حملة إغاثة ومساعدة الأسر النازحة؛ بسبب التصحر والجفاف في المحافظات الجنوبية، وزعت فرق فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة المثنى مساعدات إغاثية متنوعة بين (1,433) أسرة نزحت، بسبب التصحر والجفاف إلى مركز المحافظة وأقضيتها".وأكدت الوزارة، "استمرارها بتسجيل وإدخال بيانات تلك الأسر، ضمن قاعدة بياناتها والمتابعة الميدانية لأوضاعها وتقديم أنواع الدعم لها".