وزيرة الاتصالات: الوزارة تولي مشاريع النفاذ الضوئي اهتماما كبيرا

2024-02-22 18:00:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي مشاريع النفاذ الضوئي اهتماما كبيرا ودعما.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً لمتابعة أعمال تنفيذ مشاريع النفاذ الضوئي بتقنية الـ FTTH بحضور مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وعدد من المسؤولين في مقر الشركة ومديريات المحافظات وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص".وأكدت الوزيرة- وفقا للبيان- أن " الهدف الرئيسي من عقد هذا الاجتماع هو متابعة تنفيذ مشاريع النفاذ الضوئي بتقنية الـ FTTH في عدد من المحافظات والوقوف على المعوقات لتنفيذ تلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة وتذليلها".وأشارت، إلى أن "الوزارة تولي اهتماما كبيرا ودعما لا محدود لمشاريع النفاذ الضوئي؛ بهدف تسريع وتائر الإنجاز وتحسين واقع خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين".