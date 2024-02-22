الأولمبية العراقية تزف البشرى: 200 دونم في بسماية لتشييد مقار الاتحادات الرياضية

2024-02-22 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ زفّ رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، يوم الخميس، بشرى سارةً للاتحادات الوطنية العراقية، تتضمن تخصيصَ قطعة أرض مساحتها 200 دونم للاتحادات الرياضية.

وقال مفتن، لوكالة شفق نيوز، إنه التقى اليوم حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية خليل ياسين، وأثمر اللقاء عن موافقة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم في مدينة بسماية، توزع على الاتحادات الوطنية الرياضية كمقار رسمية لها، بعد أن افتقدت هذا الأمر منذ عقود سابقة".

وأضاف أن "هذا المنجز وغيره يأتي في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات الوطنيّة الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، مبيناً أن "مستقبل الرياضة العراقية سيكون زاهياً، وسيتم العمل دائما على الارتقاء بالرياضة إلى أفضل حال".