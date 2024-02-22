حقوق الانسان النيابية: غرف السجون في العراق تحمل 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية

2024-02-22 18:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، متابعة الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، فيما كشفت عن ابرز ما تعانيه تلك السجون.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع بشكل مستمر الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، كما هي تجري زيارات ميدانية دورية لكافة السجون عبر لجان مختصة، كما هي تتابع كل حالات الشكاوى بشان أي انتهاكات".

وأضاف، ان "أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف او أكثر، وهذا الامر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من اجل إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر الذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشاكل، التي تعتبر محالفة لمعاير حقوق الانسان".

وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، زارت أمس سجن الكرخ المركزي ببغداد وأعلنت عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.

وأوضح وفد اللجنة في لقائها مسؤولو السجن أن "لجنة حقوق الإنسان لديها ستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات"، مضيفة ان "وزير العدل متابع لعمل دائرة الاصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات".