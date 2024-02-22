2024-02-22 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الخميس، عن مسك نقاط حدودية على الحدود العراقية – التركية في العمادية ضمن محافظة دهوك في أقصى شمال البلاد لم تصلها قوة بوقت سابق. وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة إيرث نيوز، انه “وفي اقصى شمال البلاد وفي أقسى الظروف الجوية وأصعب التضاريس (الجغرافية)، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة […]

ظهرت المقالة غير ممسوكة سابقًا.. قوة من الداخلية ترفع العلم العراقي في مناطق على حدود تركيا أولاً على ايرث نيوز.