2024-02-22 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

وذكر بيان للشركة وتلقته ايرث نيوز، “في 21/2/2024 تم إبلاغ شركتنا بوجود تضرر في أنبوب النفط المغذي لمحطة كهرباء النجيبية قرب سيطرة بوابة أبي صخير العائد إلى شركة خطوط الأنابيب النفطية ناتج عن أعمال تأهيل الشارع العام في تلك المنطقة”. واضاف “بتوجيه من إدارة الشركة بتقديم الدعم للشركة أعلاه لمعالجة التضرر بأسرع وقت لما تتمتع به […]

ظهرت المقالة شركة نفط البصرة توضح بشأن تضرر احد الانابيب المغذية لمحطة كهرباء النجيبية أولاً على ايرث نيوز.