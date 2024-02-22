2024-02-22 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية المرور في الرصافة ببغداد، اليوم الخميس، قطع المجسر الرابط بين منطقة النواب وطريق محمد القاسم لمدة شهر. وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “المجسر الرابط من صعدة الخط السريع محمد القاسم من جهة النواب سيتم قطعه من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير شارع القناة ولمدة ( 30 يوما)، وسيكون الطريق […]

ظهرت المقالة لمدة شهر.. المرور تنوه لقطع المجسر الرابط بين النواب وسريع محمد القاسم في بغداد أولاً على ايرث نيوز.