2024-02-22 18:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 79 كغم من المواد المخدرة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه”بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور كل من القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة الإتلاف، وأعضاء اللجنة المختصة […]

ظهرت المقالة الصحة تعلن اتلاف أكثر من 79 كغم من المواد المخدرة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.