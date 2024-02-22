2024-02-22 18:32:24 - المصدر: جاتوريد 5v5

بطولة "جاتوريد 5v5" تعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقطاب مواهب الجيل الجديد في كرة القدم

ستخوّل البطولة اثني عشر من أفضل اللاعبين من جيل الشباب في الإمارات العربية المتحدة من السفر إلى المملكة المتحدة والمنافسة ضدّ فرق دولية بالتعاون مع دوري أبطال أوروبا .

الإمارات العربية المتحدة،- تتحضر بطولة "جاتوريد® 5v5" لكرة القدم للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عامها الثاني، بعد النجاح الذي حققته في السنة الأولى. وستجمع البطولة مرة أخرى لاعبي كرة القدم الشباب والشّابات من جميع أنحاء دولة الإمارات في منافسة محلية مُشوِّقة.

المسابقة مفتوحة للفرق المؤلفة من خمسة لاعبين، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا. والهدف الرئيسي من المسابقة هو تنشئة الجيل القادم من الرياضيين عبر منحهم الفرصة لبدء مسيرتهم نحو النجاح والتميز. ستضم المسابقة هذا العام مواهب الشابة من دولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية والكاريبي وآسيا، ليصبحوا من أفضل وأهم اللاعبين على الإطلاق.

ستُقام البطولة في 8 مارس 2024، على استاد ذا سيفنز في دبي، حيث ستتم المباريات والتصفيات المحلية. سيتم بعد ذلك نقل الفرق الفائزة من كل مجموعة إلى المملكة المتحدة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة ضد فرق الشابة من جميع أنحاء العالم للفوز بلقب أبطال العالم من "جاتوريد® 5v5" وحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بالاشاندران جاياشاندران، المدير العام لمنطقة الخليج لدى بيبسيكو: "لقد رأينا تأثير بطولة كرة القدم "جاتوريد®5v5 " في تسليط الضوء على المواهب الشابة بدولة الإمارات خلال العام الماضي، ونحن سعداء بإعادة إحياء المنافسة للعام الثاني. إنها منصة ممتازة لرفع مستوى مواهب كرة القدم الشباب على المستوى العالمي، ونحن واثقون من أن هذه النسخة ستساعد مرة أخرى في رسم مسار الفريق الإماراتي نحو القمة".

للتأهل للمشاركة في بطولة "جاتوريد® 5v5" لكرة القدم، يجب أن يتكون كل فريق من ستة لاعبين، بما في ذلك حارس مرمى واحد ولاعب بديل واحد تحت إشراف مدرب واحد. يجب أن يكون اللاعبون في الفئة العمرية بين 14 و 16 عامًا، وينبغي على كل فريق أن يتمثل بمدرب يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gatorade5v5UAE.com حيث يمكنكم الاطلاع على استمارات المشاركة، القواعد العامة للبطولة، وجميع المعلومات المتعلقة ببطولة "جاتوريد® 5v5". أخر موعد لتقديم الطلبات هو 26 فبراير 2024. كما يمكنكم زيارة @GatoradeArabia للاطلاع على أخبار البطولة والتغطية المباشرة.

للإتصال الإعلامي

Melanie@qqomms.com

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نبذة عن جاتوريد®

توفر شركة جاتوريد® التابعة لـشركة بيبسيكو ابتكارات للأداء الرياضي مصممة لتلبية احتياجات الرياضيين على جميع المستويات التنافسية وعبر مجموعة واسعة من الرياضات. شركة جاتوريد® المدعومة بأكثر من 50 عامًا من دراسة أفضل الرياضيين في العالم والتي تقوم على أساس سنوات من أبحاث الترطيب والتغذية الرياضية في معهد جاتوريد لعلوم الرياضة، توفر منتجات ذات تركيبة علمية لتلبية احتياجات الرياضة للرياضيين في مختلف مراحل نشاطهم الرياضي. لمزيد من المعلومات ولقائمة كاملة من المنتجات، يرجى زيارة www.gatorade.com.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم. وقد حققت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، من منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات التي تضم لايز ودوريتوس وتشيتوز وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر. وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، وتتضمّن علامات تجارية عديدة تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com وللاطلاع على أحدث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، يمكنكم متابعتنا على منصّات "إكس" (تويتر) و إنستغرام و فيسبوك و لينكدإن @PepsiCoMiddleEast.