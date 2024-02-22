بارزاني يدعو إلى موقف حازم لإلزام الحكومة العراقية بتعويض ضحايا حلبجة

2024-02-22 18:41:48 - المصدر: اخبار حلبجة

شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على ضرورة اتخاذ موقف حازم لإلزام الحكومة الاتحادية العراقية بتعويض عوائل شهداء حلبجة وعموم كوردستان.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بارزاني إلى محافظة حلبجة، اليوم الخميس، حيث وضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء، ووضع الحجر الأساس لمشروع طريق حلبجة - تواقوت – قليجة، وجسر تواقوي.

وأكد بارزاني في كلمة له خلال المراسم أن حلبجة رمز لصمود شعب كوردستان في وجه الظلم، معربًا عن أسفه لعدم حصولها على الخدمات التي تستحقها.

وقال بارزاني: "من واجبنا جميعًا مداواة جرح حلبجة وخدمة هذه المنطقة".

وأضاف: "المثير للاستغراب أنّ إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي لم تكتمل ولم يصوّت عليها لأسباب مختلفة، بينما حكومة إقليم كوردستان اتخذت قرار تحويلها إلى محافظة منذ سنوات طويلة".

واعتبر بارزاني ربط استكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، بغيرها من مدن العراق، ذريعة ظالمة ومجحفة بحق أهالي حلبجة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى العمل على إكمال تلك الإجراءات دون أي عراقيل.

ودعا بارزاني الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وتعويض عوائل شهداء حلبجة والمؤنفلين وضحايا النظام العراقي السابق، لتخفيف معاناة أهالي هذه المنطقة وباقي مناطق كوردستان.

وأكد بارزاني أن التزام الحكومة الاتحادية بالعديد من القوانين التي أصدرها النظام السابق يتناقض مع تنصّلِها من مسؤولية جرائمه ضد شعب كوردستان.

وعبّر بارزاني عن تقديره لصمود أهالي حلبجة، وجدد دعمه لمطالبهم المشروعة، مؤكداً على بذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.